Директор Баварии рассказал о будущем Альфонсо Дэвиса в клубе

Директор "Баварии" Макс Эберль рассказал о будущем Альфонсо Дэвиса в клубе.

По словам менеджера немецкому сайту Ran Sport, надежда на продление контракта есть.

Шансы есть, - кратко ответил Эберль.

Контракт Дэвиса с "Баварией" заканчивается летом 2025 года. Главный претендент на игрока – мадридский "Реал". В январе игрок сможет вести переговоры с интересующимися клубами.

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В этом сезоне 24-летний защитник сыграл 13 матчей за клуб, в которых отметился тремя голевыми передачами. TransferMarkt оценивает канадского игрока в 50 млн евро.