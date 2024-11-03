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Директор Баварии рассказал о будущем Альфонсо Дэвиса в клубе

Германия

Ответил кратко

Директор Баварии рассказал о будущем Альфонсо Дэвиса в клубе

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Директор "Баварии" Макс Эберль рассказал о будущем Альфонсо Дэвиса в клубе.

По словам менеджера немецкому сайту Ran Sport, надежда на продление контракта есть.

Шансы есть, - кратко ответил Эберль.

Контракт Дэвиса с "Баварией" заканчивается летом 2025 года. Главный претендент на игрока – мадридский "Реал". В январе игрок сможет вести переговоры с интересующимися клубами.

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В этом сезоне 24-летний защитник сыграл 13 матчей за клуб, в которых отметился тремя голевыми передачами. TransferMarkt оценивает канадского игрока в 50 млн евро.

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Источник:
Florian Plettenberg
Опубликовал: Владислав Прийменко
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