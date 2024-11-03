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Директор Баварии рассказал о будущем Альфонсо Дэвиса в клубе
Ответил кратко
Getty Images/Global Images Ukraine
Директор "Баварии" Макс Эберль рассказал о будущем Альфонсо Дэвиса в клубе.
По словам менеджера немецкому сайту Ran Sport, надежда на продление контракта есть.
Шансы есть, - кратко ответил Эберль.
Контракт Дэвиса с "Баварией" заканчивается летом 2025 года. Главный претендент на игрока – мадридский "Реал". В январе игрок сможет вести переговоры с интересующимися клубами.
В этом сезоне 24-летний защитник сыграл 13 матчей за клуб, в которых отметился тремя голевыми передачами. TransferMarkt оценивает канадского игрока в 50 млн евро.
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