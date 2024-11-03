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Нойер по поводу критики в свой адрес: Я думаю, что нахожусь в хорошей форме, и недавно я это продемонстрировал

Германия

У немца свое мнение относительно собственной игры в команде

Нойер по поводу критики в свой адрес: Я думаю, что нахожусь в хорошей форме, и недавно я это продемонстрировал

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вчера "Бавария" дома уверенно переиграла берлинский "Унион" со счетом 3:0. Если в Бундеслиге мюнхенцы демонстрируют хороший результат и лидируют в чемпионате, то в Лиге чемпионов они не могут похвастаться подобным достижением. Команда Венсана Компани потерпела два поражения подряд от "Астон Виллы" (0:1) и "Барселоны" (1:4), а Мануэль Нойер оказался под пристальным вниманием. Серьезных ошибок он не допустил, но не все голы, которые он пропустил, были неизбежными. После матча с берлинцами голкипер "Баварии" ответил на критику своих выступлений, подчеркнув, что находится в хороших кондициях.

"Я думаю, что нахожусь в хорошей форме, и недавно я это продемонстрировал. Я хорошо выступил в этом сезоне, поэтому я очень уверен в своих силах. Все мне доверяют. Я вообще не занимался критикой, потому что это всегда вопрос качества игры. Поэтому статистика для меня вообще не имеет значения, а каждая ситуация для меня достаточно индивидуальна", - заявил Мануэль Нойер в интервью Sky Sport.

Добавим, что следующий матч "Бавария" проведет 6 ноября дома против "Бенфики".

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Бавария (Мюнхен) Мануэль Нойер
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Источник:
Sky Sport
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
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MAGA KING
03.11.2024 в 16:02
Продемонстрировал в Барселоне.)
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Комментарии 1
avatar
MAGA KING
03.11.2024 в 16:02
Продемонстрировал в Барселоне.)
Ответить
0
0

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