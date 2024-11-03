Бундеслига, 9-й тур

Фрайбург, Европа Парк Арена

Фрайбург – Майнц 0:0

"Фрайбург" стартовал при Юлиане Шустере с 5 побед в 8 турах, что стало приятным сюрпризом. Мощный старт кампании был одной из визитных карточек его предшественника и учителя Кристиана Штрайха, но больше всего удивило другое.

"Фрайбург" до сегодня ни разу не играл вничью. Хотя идентичность команды, которая чаще всех остальных играть "на нейтралке", никуда не подевалась. Подтверждают цифры – в 6 из 8 прошлых турах разрыв по xG в играх "Черного леса" был меньше единицы. Просто каждый раз они умудрялись либо выигрывать, либо проигрывать по общим чертам вполне равные поединки.

Этим вечером на "Европа Парк" пожаловал "Майнц", наконец эту аномальную серию перервав. "Карнавальники" на пару с "Унионом" отстаивают непопулярную в Бундеслигу игру на ограничение. Которая всегда неприятна командам вроде "Фрайбурга", выжидающего ошибки и не умеющая создавать моменты в позиционной атаке.

Потому вся немногочисленная острота в этом поединке шла преимущественно со стандартов. С редкими вкраплениями контратак, когда одна из команд застревала большим числом на чужой половине после тех самых стандартов.

В первом тайме соперники обменялись полумоментами с угловых. У хозяев Кюблер неудачно замкнул навес Грифо на дальней. А гости ответили острейшей подачей на Буркардта, но тот же Кюблер в последний момент снял мяч с ноги лучшего бомбардира "Майнца". Ближе к концу половины шустрые Адаму и Динкчи выбежали в редкую контратаку. Разыграли стенку, после которой Адаму не смог переиграть голкипера Центнера в ближнем бою.

Вторая половина была даже менее содержательной на моменты. "Майнц" выжидал, когда же соперник полетит в атаку, чтобы украсть свою третью кряду выездную победу. А тренер "Фрайбурга" Шустер и не думал нарушать баланс. Показательно, что вингер Рицу Доан, автор 4 мячей в 8 стартовых турах, продолжал дисциплинированно опускаться пятым защитником в линию, чтобы отзеркаливать схему оппонента.

Рисковать никто не собирался. А потому финальные нули, какими бы аномальными не были для Бундеслиги, стали абсолютно логичным итогом дуэли. Дуэли ожесточенной, только прошла она в центре поля и без ворот.

Фрайбург: Атуболу – Гюнтер, Линхарт (Розенфельдер, 66), Гинтер, Кюблер – Остерхаге, Эггештайн (Хефлер, 66) – Грифо (Вайсхаупт, 66), Динкчи, Доан (Сильдийя, 88) – Адаму (Грегорич, 72)

Майнц: Центнер – Ляйтш, Белль, Кор – Каси (Видмер, 90), Амири (Хон Хен Сок, 74), Сано, Мвене – Ли Чжэ Сон, Небель (Ферачниг, 90+3) – Буркардт (Зиб, 46)