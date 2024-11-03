Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Названы сроки возвращения защитника Баварии к тренировкам
Может вернуться раньше запланированного срока
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Названы сроки возвращения защитника "Баварии" к тренировкам.
По сообщениям журналиста Sky Germany, Флориана Плеттенберга, правый защитник немецкого гранда Йосип Станишич продолжает восстанавливаться. Возвращение к тренировкам планируется в середине декабря.
Йосип Станишич продолжает работать над своим возвращением после разрыва боковой связки правого колена.
Процесс выздоровления идет успешно и по плану. Однако не будет никаких рисков, если он вернется слишком рано. Его возвращение к тренировкам команды запланировано на середину декабря, - написал Плеттенберг.
По словам журналиста, правый защитник намерен полностью восстановиться к январю 2025 года.
Станишич в прошлом сезоне играл в аренде за "Байер". В 38 матчах за клуб во всех турнирах правый защитник забил 4 гола и сделал 6 ассистов.
За "Баварию" защитник играл в начале сентября в кубковом матче против "Ульма". Он провёл полный матч и помог сохранить ворота "сухими".
Популярное сейчас
- Андрей Пятов прокомментировал информацию о разводе с женой. У пары - четверо детей
- Россияне захватили еще два населенных пункта на Донетчине и продвинулись около пятерых – DeepState
- Журналист - о Трубине: Каждый раз, когда бьют по его воротам – это гол
- Кейн рассказал, почему решил покинуть Тоттенхэм и присоединиться к Баварии
- После 19 лет в браке. Жена легенды Шахтера подала на развод. ФОТО
- Красотка дня. Милая девушка игрока Арсенала, который круто подставил Ризныка на Emirates Stadium