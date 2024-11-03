Названы сроки возвращения защитника "Баварии" к тренировкам.

По сообщениям журналиста Sky Germany, Флориана Плеттенберга, правый защитник немецкого гранда Йосип Станишич продолжает восстанавливаться. Возвращение к тренировкам планируется в середине декабря.

Йосип Станишич продолжает работать над своим возвращением после разрыва боковой связки правого колена. Процесс выздоровления идет успешно и по плану. Однако не будет никаких рисков, если он вернется слишком рано. Его возвращение к тренировкам команды запланировано на середину декабря, - написал Плеттенберг.

По словам журналиста, правый защитник намерен полностью восстановиться к январю 2025 года.

Станишич в прошлом сезоне играл в аренде за "Байер". В 38 матчах за клуб во всех турнирах правый защитник забил 4 гола и сделал 6 ассистов.

За "Баварию" защитник играл в начале сентября в кубковом матче против "Ульма". Он провёл полный матч и помог сохранить ворота "сухими".