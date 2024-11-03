Германия
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Бундеслига. Боруссия М – Вердер 4:1. Кляйндинст и Онора уничтожили Бремен
Форвард Бундестим оформил хет-трик из ассистов
Фото: Imago
Бундеслига. 9-й тур
Менхенгладбах, Боруссия Парк
Боруссия М – Вердер 4:1
Голы: Плеа 11, Фридль 12 (аг), Онора 45, Штегер 66 – Топп 75
Удаление: Вайзер 82
Боруссия М: Николас – Ульрих (Кьяродиа, 77), Итакура, Фридрих, Скалли – Вайгль, Райтц – Хак (Нойхаус, 71), Онора (Нгуму, 77), Плеа (Штегер, 63) – Кляйндинст (Чванчара, 72)
Вердер: Цеттерер – Пипер (Юнг, 46), Фридль, Малатини (Велькович, 46) – Агу (Кен, 46), Линен, Битенкур (Берк, 81), Вайзер – Шмид, Нджинма (Топп, 68) – Дукш
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