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Бундеслига. Боруссия М – Вердер 4:1. Кляйндинст и Онора уничтожили Бремен

Германия
Обновлено

Форвард Бундестим оформил хет-трик из ассистов

Бундеслига. Боруссия М – Вердер 4:1. Кляйндинст и Онора уничтожили Бремен

Фото: Imago

Владимир Зуев Автор UA-Футбол
Новина українською

Бундеслига. 9-й тур

Менхенгладбах, Боруссия Парк

Боруссия М – Вердер 4:1

Голы: Плеа 11, Фридль 12 (аг), Онора 45, Штегер 66 – Топп 75

Удаление: Вайзер 82

Боруссия М: Николас – Ульрих (Кьяродиа, 77), Итакура, Фридрих, Скалли – Вайгль, Райтц – Хак (Нойхаус, 71), Онора (Нгуму, 77), Плеа (Штегер, 63) – Кляйндинст (Чванчара, 72)

Вердер: Цеттерер – Пипер (Юнг, 46), Фридль, Малатини (Велькович, 46) – Агу (Кен, 46), Линен, Битенкур (Берк, 81), Вайзер – Шмид, Нджинма (Топп, 68) – Дукш

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Вердер (Бремен) Боруссия (Менхенгладбах) Тим Кляйндинст
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