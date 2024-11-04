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Дитер Хеккинг может возглавить аутсайдера Бундеслиги
Немец год находится безработным
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Во второй половине октября "Бохум" уволил своего тренера Петера Цайдлера и спортивного директора Марка Леттау за плохие результаты команды. После этого "несокрушимые" в двух матчах пропустили 12(!) голов - от "Баварии" пять и семь от "Айнтрахта". Похоже, что руководство клуба определилось с назначением нового специалиста.
По информации Kicker, Дитер Хеккинг является главным претендентом на пост главного тренера "Бохума". 60-летний специалист сейчас находится безработным, а последняя его работа была в "Нюрнберге", который он возглавлял на временной основе с февраля по июнь 2023 года. Хеккинг также ранее тренировал такие клубы как "Гамбург", менхенгладбахская "Боруссия", "Вольфсбург", "Ганновер" и другие. Сейчас между "несокрушимыми" и немцем продолжаются переговоры о возможности сотрудничества между обеими сторонами.
Добавим, что после девяти туров "Бохум" находится на последнем месте в Бундеслиге, имея в своем активе лишь одно очко.
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