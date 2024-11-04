Официально: Дитер Хеккинг возглавил аутсайдера немецкого чемпионата

"Бохум" наконец определился с руководителем, который будет спасать команду от вылета.

Отныне "несокрушимых" будет тренировать 60-летний Дитер Хеккинг. Немецкий специалист ранее возглавлял такие команды как "Нюрнберг", "Гамбург", менхенгладбахская "Боруссия", "Вольфсбург", "Ганновер" и другие. С "волками" он выигрывал Кубок и Суперкубок Германии. Контракт Дитера Хеккинга с "Бохумом" рассчитан до конца этого сезона.

Добавим, что "несокрушимые" находятся на последнем, 18-м месте в Бундеслиге, имея в своем активе лишь одно очко. Дебютирует Дитер Хеккинг на посту тренера "Бохума" 9 ноября в домашнем матче против леверкузенского "Байера".