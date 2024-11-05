  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Штутгарт начал поиски нового тренера на случай, если Себастьян Хенесс покинет клуб
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Штутгарт начал поиски нового тренера на случай, если Себастьян Хенесс покинет клуб

Германия

Известно имя одного из возможных кандидатов на эту должность

Штутгарт начал поиски нового тренера на случай, если Себастьян Хенесс покинет клуб

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Как известно, "Штутгарт" стремится, чтобы Себастьян Хенесс остался главным тренером команды. Однако в клубе готовятся к его возможному уходу летом, чтобы быть готовыми к худшему сценарию.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

42-летний Себастьян Хенесс не исключает того, что он может остаться в "Штутгарте" на следующий сезон. Он полностью идентифицирует себя с клубом и болельщиками. Однако окончательное решение еще не принято, поскольку многое зависит от дальнейших выступлений "Die Roten". Ожидается, что решение относительно будущего Хенесса будет принято в марте-апреле 2025 года.

Руководство "Штутгарта" рассматривает все доступные варианты среди наставников, а одним из кандидатов является 36-летний Сандро Вагнер, который сейчас работает ассистентом Юлиана Нагельсманна в сборной Германии.

Читайте такжеБайер Леверкузен нашел замену для Хаби Алонсо, если он покинет клуб летом

Напомним, что Себастьян Хенесс может покинуть "Штутгарт" летом. В его контракте прописана сумма отступных в размере 7-8 миллионов евро для европейских клубов. Как известно, "Байер Леверкузен" и некоторые клубы АПЛ имеют его в своем списке.

По теме
yellow-arrow
Один из клубов АПЛ заинтересован в подписании талантливого нападающего Баварии
yellow-arrow
Официально: Дитер Хеккинг возглавил аутсайдера немецкого чемпионата
yellow-arrow
Дитер Хеккинг может возглавить аутсайдера Бундеслиги
Сандро Вагнер Штутгарт Себастьен Хенесс
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Florian Plettenberg
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости