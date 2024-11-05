Штутгарт начал поиски нового тренера на случай, если Себастьян Хенесс покинет клуб

Как известно, "Штутгарт" стремится, чтобы Себастьян Хенесс остался главным тренером команды. Однако в клубе готовятся к его возможному уходу летом, чтобы быть готовыми к худшему сценарию.

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42-летний Себастьян Хенесс не исключает того, что он может остаться в "Штутгарте" на следующий сезон. Он полностью идентифицирует себя с клубом и болельщиками. Однако окончательное решение еще не принято, поскольку многое зависит от дальнейших выступлений "Die Roten". Ожидается, что решение относительно будущего Хенесса будет принято в марте-апреле 2025 года.

Руководство "Штутгарта" рассматривает все доступные варианты среди наставников, а одним из кандидатов является 36-летний Сандро Вагнер, который сейчас работает ассистентом Юлиана Нагельсманна в сборной Германии.

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Напомним, что Себастьян Хенесс может покинуть "Штутгарт" летом. В его контракте прописана сумма отступных в размере 7-8 миллионов евро для европейских клубов. Как известно, "Байер Леверкузен" и некоторые клубы АПЛ имеют его в своем списке.