Байер близок к продлению контракта с талантливым вингером

Амин Адли был одним из создателей большой леверкузенской сказки прошлого сезона, где футболист отметился 10 голами и 12 ассистами. Его игра помогла команде получить первое чемпионство в лиге, а также он с "Байером" выиграл Кубок и Суперкубок Германии. Марокканец является важным игроком для "фармацевтов", поэтому клуб работает над тем, чтобы он в дальнейшем оставался в этом проекте.

По информации Kicker, Амин Адли и "Байер" значительно приблизились к соглашению о продлении контракта. Переговоры между сторонами продолжаются уже несколько месяцев. Хотя сейчас 24-летний вингер находится в лазарете из-за травмы, "фармацевты" очень заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве, поскольку он является основным игроком у Хаби Алонсо, который неоднократно широко использовал качества марокканца, особенно в контратаках и при игре на опережение. Сейчас контракт вингера с клубом рассчитан до 2026 года.

Добавим, что в этом сезоне Амин Адли провел 12 матчей и никакими результативными действиями он не отличался.