Байер хочет арендовать полузащитника мадридского Реала полузащитника

Арда Гюлер присоединился к "Реалу" летом год назад. Несмотря на травмы и определенные сложности с адаптацией, футболист имел несколько хороших выступлений в конце прошлого сезона. Впрочем, нынешняя кампания для него проходит очень неудачно.

Турецкий полузащитник лишь трижды выходил в основе в составе "сливочных", а в октябре он лишь дважды появлялся на поле, суммарно провел 12 минут. По информации AS, футболист все еще надеется получить больше игрового времени в Мадриде, однако может возникнуть и другой вариант игровой практики. Тренер "Байера" Хаби Алонсо является большим поклонником таланта 19-летнего игрока "Реала" и испанский специалист рассматривает возможность аренды турка. Леверкузенцы надеются провернуть этот трансфер в январе, который бы действовал до конца нынешней кампании.

Добавим, что всего в этом сезоне Арда Гюлер провел 11 матчей, однако никакими результативными действиями он не отличался.