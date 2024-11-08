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Байер хочет арендовать полузащитника мадридского Реала полузащитника
Хаби Алонсо является большим поклонником таланта этого игрока
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Арда Гюлер присоединился к "Реалу" летом год назад. Несмотря на травмы и определенные сложности с адаптацией, футболист имел несколько хороших выступлений в конце прошлого сезона. Впрочем, нынешняя кампания для него проходит очень неудачно.
Турецкий полузащитник лишь трижды выходил в основе в составе "сливочных", а в октябре он лишь дважды появлялся на поле, суммарно провел 12 минут. По информации AS, футболист все еще надеется получить больше игрового времени в Мадриде, однако может возникнуть и другой вариант игровой практики. Тренер "Байера" Хаби Алонсо является большим поклонником таланта 19-летнего игрока "Реала" и испанский специалист рассматривает возможность аренды турка. Леверкузенцы надеются провернуть этот трансфер в январе, который бы действовал до конца нынешней кампании.
Добавим, что всего в этом сезоне Арда Гюлер провел 11 матчей, однако никакими результативными действиями он не отличался.
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