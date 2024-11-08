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Компани - о будущем ключевого защитника команды: Это работа для руководства нашего клуба

Германия

Звездный легионер Баварии может покинуть клуб летом

Компани - о будущем ключевого защитника команды: Это работа для руководства нашего клуба

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер мюнхенской "Баварии" Венсан Компани ответил на один из вопросов о будущем Альфонсо Дэвиса в клубе, поскольку контракт левого защитника истекает в конце этого сезона.

"Дело нового контракта Альфонсо Дэвиса — это работа для руководства нашего клуба. Меня интересует лишь спортивный аспект этой ситуации. Если он играет, это означает, что он заслуживает этого своей игрой, и у него все очень хорошо в клубе", — ответил Компани.

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Напомним, что ранее появлялась информация о том, что 24-летний Альфонсо Дэвис является одной из желаемых трансферных целей "Манчестер Юнайтед" на следующее лето. Его контракт с клубом истекает в июне 2025 года.

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Также добавим, что в этом сезоне Дэвис провел 14 матчей на клубном уровне и отметился тремя результативными передачами. Канадец выступает за мюнхенский клуб с января 2019 года. Его трансферная стоимость по версии авторитетного портала Transfermarkt оценивается в 50 миллионов евро.

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Венсан Компани Бавария (Мюнхен) Альфонсо Дэвис
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Опубликовал: Андрей Журба
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