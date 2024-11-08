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Официально: Байер Леверкузен продлил контракт со своим талантливым вингером

Германия

Немецкий клуб сообщил об этом на своем сайте

Официально: Байер Леверкузен продлил контракт со своим талантливым вингером

Фото - Bayer Leverkusen 04 - www.bayer04.de

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"Байер Леверкузен" официально сообщил о том, что клуб продлил контракт с талантливым вингером команды Амином Адли до июня 2028 года.

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Летом 2021 года Амин Адли присоединился к леверкузенскому "Байеру" из "Тулузы", находившейся во второй французской лиге. С тех пор Адли провел 126 игр за клуб, в которых ему удалось забить 21 гол и отдать 22 голевые передачи.

Также заметим, что 24-летний марокканец сейчас находится в лазарете команды, поскольку в матче против "Бреста" в Лиге чемпионов он получил серьезную травму — перелом малоберцовой кости. Срок восстановления игрока пока неизвестен.

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В этом сезоне Адли успел принять участие в 12 матчах за "Байер" во всех турнирах, однако голевыми действиями 24-летнему вингеру отличиться еще не удалось. В прошлом сезоне Адли был одним из самых результативных игроков команды, забив 10 голов и отдав 12 ассистов на клубном уровне, сделав свой вклад в "золотой дубль" команды Хаби Алонсо.

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Источник:
Bayer 04 Leverkusen
Опубликовал: Андрей Журба
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