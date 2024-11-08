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Официально: Байер Леверкузен продлил контракт со своим талантливым вингером
Немецкий клуб сообщил об этом на своем сайте
Фото - Bayer Leverkusen 04 - www.bayer04.de
"Байер Леверкузен" официально сообщил о том, что клуб продлил контракт с талантливым вингером команды Амином Адли до июня 2028 года.
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Летом 2021 года Амин Адли присоединился к леверкузенскому "Байеру" из "Тулузы", находившейся во второй французской лиге. С тех пор Адли провел 126 игр за клуб, в которых ему удалось забить 21 гол и отдать 22 голевые передачи.
Также заметим, что 24-летний марокканец сейчас находится в лазарете команды, поскольку в матче против "Бреста" в Лиге чемпионов он получил серьезную травму — перелом малоберцовой кости. Срок восстановления игрока пока неизвестен.
В этом сезоне Адли успел принять участие в 12 матчах за "Байер" во всех турнирах, однако голевыми действиями 24-летнему вингеру отличиться еще не удалось. В прошлом сезоне Адли был одним из самых результативных игроков команды, забив 10 голов и отдав 12 ассистов на клубном уровне, сделав свой вклад в "золотой дубль" команды Хаби Алонсо.
????????️ Wir haben natürlich mit #Amine2028 über #Amine2028 gesprochen.— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) November 8, 2024
???? Hier geht's zum Interview: https://t.co/YYVTpFPubE#Werkself | #Bayer04 pic.twitter.com/kQ4Pc6Lofk
✍️ Amine bleibt unterm Kreuz! Wir haben den Vertrag mit unserem Offensiv-Ass bis 2028 verlängert. ????#Werkself | #Bayer04 | #Amine2028 pic.twitter.com/1c5T5Vepba— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) November 8, 2024
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