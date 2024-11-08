Еще один европейский топ-клуб проявил свою заинтересованность в подписании Виктора Дьёкереша

Как сообщил известный журналист Флориан Плеттенберг, мюнхенская "Бавария" отправила запрос "Спортингу" по Виктору Дьёкерешу и собирает информацию о 26-летнем нападающем.

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Известно, что многие европейские топ-клубы уже присылали подобные запросы португальскому "Спортингу" в течение нескольких последних недель, и эти запросы продолжают поступать. "Бавария" планирует продолжать внимательно следить за ситуацией нападающего сборной Швеции, однако немцы сейчас не планируют предпринимать каких-либо действий.

Ожидается, что 26-летний форвард покинет "Спортинг" не позднее лета 2025 года. Как стало известно ранее, ему будет разрешено покинуть клуб, если поступит предложение в размере 60-70 миллионов евро.

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Добавим, что в этом сезоне Дьокереш забил 23 гола за "Спортинг" и отдал 4 результативные передачи во всех турнирах на клубном уровне. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 70 миллионов евро.