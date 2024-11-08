Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Генеральный директор мюнхенской Баварии обсуждает с руководством свое будущее в клубе
Результаты переговоров будут известны в ближайшее время
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Согласно информации от Флориана Плеттенберга, "Бавария" сейчас обсуждает с генеральным директором (CEO) Яном-Кристианом Дреезеном его дальнейшее будущее в клубе.
Сообщается, что "баварцы" готовы предложить Яну-Кристиану Дреезену новый контракт, который будет рассчитан как минимум до 2027 года. Дреезен также намерен остаться в клубе. Не исключено, что новый контракт для него будет согласован на ближайшем заседании наблюдательного совета клуба, которое состоится 11 ноября.
Ранее «Бавария» рассматривала и другие альтернативные варианты. Например, одним из возможных кандидатов мог стать исполнительный директор «РБ Лейпциг» Оливер Минцлафф, с которым руководство мюнхенского клуба связывалось, однако он отказался от этой идеи. Теперь продление контракта с Дреезеном выглядит неизбежным.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Ян-Кристиан Дреезен начал работу в мюнхенской "Баварии" в 2013 году на должности финансового директора клуба. Летом 2023 года он взошел на должность генерального директора.
Популярное сейчас
- Ворскла побеждает впервые с августа, Ингулец все еще последний. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Автобус лидера Первой лиги остановили и отправили в ТЦК вместе с игроками
- Войска РФ и КНДР пошли в наступление в Курской области - Forbes
- Алонсо: Проиграть 4:0 - это неприятно. Ливерпуль - это топ-команда, и они наказали нас
- Журналист назвал причину развода Андрея Пятова со своей женой
- На грани приличного: Жена Зубкова опубликовала фото с полуобнаженной грудью