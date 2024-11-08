Генеральный директор мюнхенской Баварии обсуждает с руководством свое будущее в клубе

Согласно информации от Флориана Плеттенберга, "Бавария" сейчас обсуждает с генеральным директором (CEO) Яном-Кристианом Дреезеном его дальнейшее будущее в клубе.

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Сообщается, что "баварцы" готовы предложить Яну-Кристиану Дреезену новый контракт, который будет рассчитан как минимум до 2027 года. Дреезен также намерен остаться в клубе. Не исключено, что новый контракт для него будет согласован на ближайшем заседании наблюдательного совета клуба, которое состоится 11 ноября.

Ранее «Бавария» рассматривала и другие альтернативные варианты. Например, одним из возможных кандидатов мог стать исполнительный директор «РБ Лейпциг» Оливер Минцлафф, с которым руководство мюнхенского клуба связывалось, однако он отказался от этой идеи. Теперь продление контракта с Дреезеном выглядит неизбежным.

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Ян-Кристиан Дреезен начал работу в мюнхенской "Баварии" в 2013 году на должности финансового директора клуба. Летом 2023 года он взошел на должность генерального директора.