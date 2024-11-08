Бундеслига. 10-й тур

Берлин, ан дер Альтен Ферстерей

Унион – Фрайбург 0:0

На 22-й минуте Грифо не реализовал пенальти (сейв)

"Фрайбург" так и не сумел дожать "Унион", несмотря на существенный перевес этим вечером в Берлине. По меркам этих двух крайне закрытых команд сегодняшняя игра была даже слишком живая, особенно по меркам хозяев. Тем не менее, берлинцы свою беспроигрышную серию дома сохранили.

Обе команды ожидаемо делали наибольшую ставку на стандарты, с которых пытались создавать моменты. Впрочем, игра была настолько медлительная и осторожная, что даже зацепиться за штрафной или угловой с достатоной частотой не удавалось. По сути все моменты приходили с редких контратак, в которые преимущественно выходили гости.

Первая из них на 20-й минуте закончилась побегом реактивного Динкчи от Хедиры и бездумным фолом последнего на линии штрафной. Третий раз в сезоне к точке подошел Винченцо Грифо. И третий раз в кампании промахнулся. Нравится вера тренерского штаба в итало-немца, но пора что-то менять.

В конце тайма еще один шанс был у Адаму. Остерхаге убежал по правому краю, прострелил на Адаму, и тот не попал в ближний угол. До перерыва "Унион" ответил неиспользованной возможностью Лейте с корнера. Португалец с очень выгодной позиции даже не пробил.

Дальше были крайне нудные 35 минут с кучей единоборств и вертикальных передач. Но в последние 10 "Фрайбург" снова активизировался и попробовал забрать все три очка. Но снова не хватило настойчивости и нормальной реализации. MPV матча Динкчи круто убежал в быстрый выпад, тонко выждал подключения Хелера и отдал таргетмену. Но Лукас пробил банально, на силу и доступно для кипера. А напоследок с удобного кросса Динкчи Линхарт не смог толково приложиться головой. 0:0.

Унион: Реннов – Диогу Лейте, Фогт, Дуки – Триммель, Хедира, Кемляйн (Хаберер, 84), Сков (Кверфельд, 78) – Чжон Ву Ен (Скарке, 73), Вертессен (Шефер, 72) – Холлербах (Сьебатшо, 73)

Фрайбург: Атуболу – Гюнтер, Линхарт, Гинтер, Кюблер (Розенфельдер, 77) – Остерхаге (Хефлер, 77), Эггештайн – Грифо, Динкчи, Доан – Адаму (Хелер, 76)