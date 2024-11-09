Бундеслига. 10-й тур

Лейпциг, РБ Арена

РБ Лейпциг – Боруссия Гладбах 0:0

Лучший старт "РБ Лейпциг" в Бундеслиге в собственной истории (20 очков по итогам 8 туров) ироничным образом совпал с назревшим игровым кризисом команды. Без магии Хави Симонса (плохая форма + травмы) в атаке "красные быки" перестали составлять какую-либо реальную остроту впереди.

Продать эти проблемы под соусом "мы стали прагматичнее и круче в обороне" Марко Розе тоже не получится. Другая "Боруссия" на прошлой неделе "вынесла" их 2:1, хотя должна была забивать 3-5 голов. Соперник РБЛ как всегда не лучшим образом распоряжался шансами, плюс тащил Гулачи на воротах. За "крепостью с 5 пропущенными за 9 туров" скрывается 8-я оборона лиги по допущенной остроте с диким андерперфомансом соперников у чужих ворот (5 пропущенных из 15 ожидаемых).

Вот и связка "Боруссии" таргетмена Кляйндинста и кросс-машины Онора сегодня покуражилась. В прошлом туре у них было 0+3 и 1+1 в контратаках против "Вердера". Но дуэт при всей эффективности столь предсказуем, и Лейпциг тем более с тройкой ЦЗ должен был такую игру предотвратить.

На деле же дуэт за первый тайм создали два убойных шанса. Кляйндинст выскочил из-за спины Орбана в центре штрафной, прокинул Гулачи, но не пробил мимо венгра. А затем Тим в контратаке выкатил катбек на 12 метров Онора, но удар француза взял на себя каркас ворот (и Гулачи).

У РБ в ответ – 0.05 xG за 45 минут. Кампль и Вермерен, два лучших исполнителя центра РБ по игре в пас, никак не могли взломать далеко не безгрешный средний блок гостей, которые до сегодняшнего вечера имели 1 сухой матч в сезоне. Зато дуэт хавбеков постоянно застревал впереди, неэффективно действовал в контрпрессинге и просто проваливался при транзитных эпизодах.

В перерыве это дело Розе немного поправил, в первую очередь за счет более осторожных позиций опорников (и вместе с тем худшим давлением при потере). С точки зрения футбола мы же прорыва не увидели.

Баумгартнер как классический продукт школы РБ один раз круто ворвался в штрафную из глубины как теневой форвард (лучший момент матча), но как плеймейкер в атаке промолчал. Как и Нуса на фланге с бесконечными попытками создать что-то в изоляции. Гладбах же после перерыва почти не атаковал. Нули.

РБ Лейпциг: Гулачи – Битшиабу, Орбан, Клостерманн – Нуса, Вермерен (Зайвальд, 81), Кампль, Хенрикс (Айдара, 67) – Баумгартнер (Уэдраого, 81), Поульсен (Шешко, 67) – Опенда

Боруссия М: Николас – Ульрих (Кьяродиа, 90), Итакура, Фридрих, Скалли – Вайгль, Райтц (Зандер, 72) – Хак (Чванчара, 81), Онора (Нгуму, 81), Плеа (Нойхаус, 72), Кляйндинст