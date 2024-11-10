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"Игрок, который продолжает удивлять". Кого в составе Баварии выделил Компани
Назвал его редким талантом
Фото - Sebastian Frej / MB Media / Getty Images
Вчера, после матча "Санкт-Паули" - "Бавария" (0:1), главный тренер мюнхенской команды Венсан Компани поделился мнениями относительно отличившегося голом форварда Джамала Мусиалы.
"Игрок, который продолжает удивлять. Он — такой редкий талант. И в тех мелочах, где, возможно, другие имеют преимущество перед ним, он прогрессирует и приносит пользу. Он делает все, что нужно, чтобы стать игроком высочайшего уровня. Но он все еще на этом пути и находится там, где мы любим его видеть, там, где он сияет.
У клуба всегда есть хороший пример для игроков. Если это не тренеры, ты можешь увидеть удары головой в исполнении Гарри Кейна и Томаса Мюллера на тренировке. Если говорить о дальних ударах, мы можем выбрать 5 или 6 игроков, которые отлично их выполняют. Поэтому нужно понять, что улучшать, и следовать примеру других", — сказал Компани.
Добавим, что в этом сезоне Мусиала принял участие в 14 матчах, отличившихся 9 голами и 3 результативными передачами.
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