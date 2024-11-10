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Бундеслига. Аугсбург – Хоффенхайм 0:0. Третьи нули за тур
Аномально низкая результативность для Германии
Фото: Imago
Бундеслига, 10-й тур
Аугсбург, ВВК Арена
Аугсбург – Хоффенхайм 0:0
"Аугсбург" и "Хоффенхайм" расписали третьи нули за тур. Тренд задали "Унион" и "Фрайбург", и в их матче это большим сюрпризом не стало. Вчера неожиданно поддержала заглохшая атака "РБ Лейпциг" против Гладбаха. Вкупе с одним забитым "Баварией" и одним от чемпионов имеем прямо супераномальный тур как для самой результативной топ-лиги.
Две контратакующие силы с барахлящими оборонами сегодня в первую очередь сосредоточились на том, чтобы не дать выскочить друг другу в быстрые прорывы. Это было понятно даже по наполнению составов. Йесс Торуп второй матч кряду запихнул Клода-Мориса в линию атаки. Как итог – француз после 4 голов в 4 дебютных играх перестал забивать. Потому как больше никто не создавал ему пространство для лонгшотов.
Та же история с Андреем Крамаричем. Легенда "Хоффенхайма" вышла без привычной поддержки двух форвардов впереди. Вместо них – только Бюльтер, которого Матараццо в прошлом сезоне регулярно использовал латералем. Это были времена веселого "Хоффенхайма", которого с проблемами этой кампании больше нет. А потому зинсхаймцы в третий раз кряду ушли без забитого гола в чемпионате.
Оба главных форварда соперников оказались полностью изолированными об остальных игроков своих команд. "Хоффенхайм" больше владел, и потому немного чаще их воротам угрожали. Ведь даже те немногочисленные возможности для дальних ударов Майера или того же Клод-Мориса приходили с контратак. Но Бауманн был на высоте, реальной остроты не было, и команды разошлись с нулями.
Аугсбург: Лабрович – Шлоттербек, Гауэлеу, Матсима – Яннулис (Педерсен, 90+2), Майер (Кемюр, 67), Якич, Оньека, Вольф – Титц (Эссенде, 67), Клод-Морис (Мунье, 75)
Хоффенхайм: Бауманн – Акпогума, Чавес, Штах (Дрекслер, 78) – Юрасек, Тохумджу (Гложек, 60), Гриллич, Бисхоф, Кадержабек (Жандре, 78) – Крамарич, Бюльтер (Табакович, 60)
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