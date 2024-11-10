Бундеслига, 10-й тур

Штутгарт, Мерседес-Бенц Арена

Штутгарт – Айнтрахт 2:3

Голы: Вагноман 86, Вольтемаде 90 – Экитике 45, Браун 55, Мармуш 62

На 22-й минуте Демирович не реализовал пенальти

Претенденты на еврокубки "Штутгарт" и "Айнтрахт" выдали абсолютно сумасшедший матч. Который стал большим украшением скучного немецкого тура с тремя 0:0. Наполненный красивыми комбинациями, яркими эмоциями и полным отсутствием какой-либо логики.

Действия в матче развивались исключительно вопреки здравому смыслу. "Штутгарт" имел серьезный перевес в первой половине. Но вместо условных 1-2:0 ушли на перерыв с минимальным дефицитом. При равном отрезке второй половины "швабы" уже летели разгромно. А когда концовка была близка, и шансов у хозяев не оставалось, они едва не совершили ошеломительный камбек.

Секрет заключался в разнице реализации Эрмедина Демировича и Омара Мармуша. Первый не реализовавыл очевидные шансы, в то время как второй обращал в золото любой незначительный шанс. Как итог – египтянин сравнялся с Кейном по голам (по 11) и оторвался от Харри в гонке ассистентов (7 против 5).

Демирович в дебюте после кросса Фюриха с дальней штанги попытался хитро перекинуть Траппа парашютиком, но его мяч приняла на себя перекладина. На 22-й Штиллер подставился под фол Ларссона в штрафной и заработал пенальти, который Демирович снова не реализовал. "Айнтрахт" же забил с первого же полушанса. Корнер в конце тайма в исполнении Мармуша превратился в гол после удара Экитике головой.

После перерыва "Айнтрахту" удалось подравнять игру, и этого хватило, чтобы довести дело до разгрома за четверть часа. Пока Демирович из центра штрафной снова расстреливал перекладину, гости дважды сбегали в результативные атаки. Сначала Кнауфф на дриблинге обошел полкоманды "шваб" и выкатил Брауну на 0:2. А затем Мармуш забил свой третий гол в сезоне ударом со штрафного удара, идеально перекинув стенку.

Дело шло к неочевидному разгрому, как "швабы" резко активизировались в концовке. На 86-й лонгшот Вагномана превратился в гол после рикошета. На 90-й – Вольтемаде забил своим первым ударом в составе "Штутгарта". Экс-напа "Вердера" критиковали за 0 ударов в 4 камео с лавки. Но зато вот какая конвертация моментов. Классно разобрался в штрафной после передачи Штиллера. А напоследок на 7-й компенсированной Фюрих на секунду заставил арену бесноваться, но мяч Криса пришлось отменить из-за минимального офсайда. 2:3.

Штутгарт: Нюбель – Миттельштедт, Шабо, Руо (Хендрикс, 75), Вагноман – Штиллер, Каразор (Диль, 61) – Фюрих, Мийо, Ридер (Туре, 61) – Демирович (Вольтемаде, 75)

Айнтрахт: Трапп – Теат, Кох, Тута, Коллинз (Баойя, 77) – Браун (Матанович, 85), Ларссон (Гетце, 56), Схири, Дина-Эбимбе (Кнауфф, 46) – Мармуш, Экитике (Шаиби, 77)