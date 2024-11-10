Бундеслига. Хайденхайм – Вольфсбург 1:3. Волки снова кусаются на выезде

Бундеслига, 10-й тур

Хайденхайм, Фойт-Арена

Хайденхайм – Вольфсбург 1:3

Голы: Пирингер 64 – Герхардт 3, Дардаи 42, Томаш 90

"Вольфсбург" продолжил успешную выездную форму победой на "Фойт Арене". Это уже третий успех на выезде для "волков" впридачу к ничьей и проигранной зарубе "Байеру" (4:3). Дома – ни одной. Парадокс заключается в контратакующей сущности этого ростера, раскрывающегося при игре вторым номером. И отсутствии давления от собственной публики, которая никак не примирится с деградацией клуба в последние годы.

Судьбу встречи решили две результативные ошибки опытного кипера "Хайденхайма" Кевина Мюллера в первом тайме. После этого "волки" в излюбленной манере сели низким блоком и смотрели шоу промахов от хозяев. Хотя в какой-то момент парней Хазенхюттля могли и наказать за излишнюю пассивность.

Так за минуту до гола Томаша в конце основного времени кипер гостей Грабара выручил команду эффектным двойным сейвом. На корнере опасно пробивал Хонзак, после чего Шиммер на добивании проверял рефлексы поляка с близкого расстояния. К радости "волков", обошлось без камбека.

Но вообще такая пассивность "волков" – приговор для Хазенхюттля. А может и для "Вольфсбурга". Некогда суперагрессивный коуч с проактивным стилем пошел на такие компромиссы, что страдают и его игровые принципы, и вместе с ними и результаты. Забавно было видеть, как "Хайденхайм" после еврокубков (относятся к ЛК со всей ответственностью дебютанта) выглядел активнее и энергичнее своих свежих гостей.

Хайденхайм: Мюллер, Ференбах (Шиммер, 57), Гимбер, Майнка, Траоре, Шеппнер, Дорш (Бек, 57), Хонзак, Ваннер (Бройниг, 77), Сиенза (Томалла, 87), Пирингер (Конте, 87)

Вольфсбург: Грабара, Мэле (Цезигер, 20), Кульеракис, Вавро, Фишер (Беренс, 80), Амура (Тиагу Томаш, 71), Герхардт, Арнольд, Дардаи (Озджан, 80), Баку, Виммер (Винд, 71)