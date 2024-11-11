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Обидчик Динамо в еврокубках уволил главного тренера

Германия

Команда показывает неутешительные результаты в чемпионате

Обидчик Динамо в еврокубках уволил главного тренера

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Хоффенхайм" не так давно обыгрывал киевское "Динамо" в Лиге Европы (2:0). С тех пор "деревенские" одержали лишь две победы в последних восьми матчах во всех турнирах и опустились на 15-ю позицию в Бундеслиге. Учитывая эти неудачные результаты, руководство клуба решило прекратить сотрудничество с Пеллегрино Матараццо, который возглавлял клуб с февраля 2023 года.

"К сожалению, настало время, когда наши пути разошлись. Я всегда буду вспоминать это поучительное время, которое характеризовалось различными вызовами и большими моментами успеха. Я горжусь тем, что работал с этой командой и этой тренерской командой, которые были готовы пройти сквозь огонь друг с другом и друг для друга. Я всегда буду благодарен за это. Я желаю "TSG" успешного будущего, а нашим ребятам - максимальных успехов во всех трех соревнованиях", - заявил Пеллегрино Матараццо.

Помимо американского специалиста, также вместе с ним клуб покидает его ассистент Михаэль Каммермайер. Пока не будет объявлен преемник, Франк Фролинг и Бенджамин Хюбнер временно будут руководить командой во время предстоящего перерыва в Бундеслиге. Добавим, что следующий матч "Хоффенхайм" проведет 23 ноября против "Лейпцига".

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Хоффенхайм (Зинсхайм) Пеллегрино Матараццо
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Источник:
Гоффенгайм
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
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Gudvin85 (Киев)
11.11.2024 в 15:43
Динамо проигрывает командам, у которых не все впорядке с игрой и у которых меняют тренеров (уже у второй). Проигрывают худшим - худшие из худших
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Комментарии 1
Gudvin85 (Киев)
11.11.2024 в 15:43
Динамо проигрывает командам, у которых не все впорядке с игрой и у которых меняют тренеров (уже у второй). Проигрывают худшим - худшие из худших
Ответить
0
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