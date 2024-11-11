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Бавария Мюнхен хочет продлить контракт с ключевым центральным защитником команды

Германия

Главный тренер клуба доволен его выступлениями

Бавария Мюнхен хочет продлить контракт с ключевым центральным защитником команды

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Журналист Флориан Плеттенберг сообщает, что "Бавария Мюнхен" хочет продлить контракт с ключевым центральным защитником команды Дайотом Упамекано.

Как известно, Винсент Компани высоко ценит игру 26-летнего французского защитника, поэтому немецкий клуб готов начать переговоры и предложить Упамекано продолжение сотрудничества. Его действующий контракт рассчитан до 2026 года.

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Пока между игроком и клубом еще не было никаких переговоров относительно финансовых условий и продолжительности нового соглашения, однако ожидается, что встреча с представителями игрока состоится уже в ближайшее время.

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Добавим, что в этом сезоне 26-летний Дайот Упамекано принял участие в 15 матчах за мюнхенскую "Баварию" во всех турнирах, отметившись одним голом. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 45 миллионов евро.

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Источник:
Florian Plettenberg
Опубликовал: Андрей Журба
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