Журналист Флориан Плеттенберг сообщает, что "Бавария Мюнхен" хочет продлить контракт с ключевым центральным защитником команды Дайотом Упамекано.

Как известно, Винсент Компани высоко ценит игру 26-летнего французского защитника, поэтому немецкий клуб готов начать переговоры и предложить Упамекано продолжение сотрудничества. Его действующий контракт рассчитан до 2026 года.

Пока между игроком и клубом еще не было никаких переговоров относительно финансовых условий и продолжительности нового соглашения, однако ожидается, что встреча с представителями игрока состоится уже в ближайшее время.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Добавим, что в этом сезоне 26-летний Дайот Упамекано принял участие в 15 матчах за мюнхенскую "Баварию" во всех турнирах, отметившись одним голом. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 45 миллионов евро.