Бавария Мюнхен официально объявила о том, что клуб продолжит сотрудничество со своим генеральным директором

Мюнхенская "Бавария" на своем сайте официально объявила о том, что клуб продлил сотрудничество со своим генеральным директором (CEO) Яном-Кристианом Дреезеном до 2027 года.

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Сообщается, что во время очередного заседания наблюдательного совета мюнхенской "Баварии" ее руководство единогласно приняло соответствующее решение. 57-летний Ян-Кристиан Дреезен будет оставаться на своем посту генерального директора до 30 июня 2027 года.

"Я благодарен руководству клуба за оказанное мне доверие. Надеюсь, что наше дальнейшее сотрудничество с клубом окажется успешным. "Бавария" всегда была для меня близким делом. Вместе с коллегами по правлению и всеми сотрудниками клуба я хотел бы внести свой вклад в то, чтобы "Бавария" и в дальнейшем оставалась такой, какой она есть — одним из лучших клубов Европы как в спортивном, так и в экономическом плане, с великими традициями и высочайшими национальными и международными стандартами", — заявил Ян-Кристиан Дреезен.

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Напомним, что Ян-Кристиан Дреезен начал работу в мюнхенской "Баварии" в 2013 году на должности финансового директора клуба. Летом 2023 года он начал работу в должности генерального директора (CEO).