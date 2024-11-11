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Звездному нападающему Баварии придется согласиться на снижение зарплаты, если он хочет остаться в клубе
Известны детали переговоров между игроком и клубом
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Лерой Сане и "Бавария Мюнхен" оптимистично настроены относительно продления контракта. Однако соглашения с 28-летним игроком пока что нет.
В случае, если Сане согласится подписать новый контракт с клубом, ему придется отказаться от 2-4 миллионов евро в год, то есть пойти на серьезное снижение своей зарплаты. При текущих условиях контракта, 28-летний Лерой Сане может зарабатывать примерно до 20 миллионов евро в год. Его трансфер зимой не рассматривается, поскольку вингер абсолютно предан мюнхенской "Баварии".
Напомним, что действующий контракт Лероя Сане с "Баварией" рассчитан до 2025 года. Летом игрок может стать свободным агентом, поэтому в его услугах заинтересованы сразу несколько клубов, включая лондонский "Арсенал" и "Ньюкасл".
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В этом сезоне Лерой Сане отметился тремя забитыми голами в 11 матчах за "Баварию" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.
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