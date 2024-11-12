Бавария хочет продлить контракт с игроком защитной линии

Дайо Упамекано последние несколько сезонов выступал довольно неубедительно в обороне "Баварии". Впрочем, после прихода Венсана Компани, игра француза стабилизировалась и вскоре центральный защитник может быть вознагражден за это.

По информации Sky Sport, "Бавария" уже решила, что хочет продлить контракт с 26-летним игроком. Его текущий контракт рассчитан до 30 июня 2026 года, и Венсан Компани очень высоко ценит центрального защитника. Упамекано уже знает, что мюнхенцы хотят продлить с ним контракт. Ожидается, что первые конкретные переговоры о зарплате и сроке потенциального нового контракта состоятся в ближайшие недели.

Добавим, что в этом сезоне Дайо Упамекано провел 15 матчей и отметился одним забитым мячом.