Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бавария хочет продлить контракт с игроком защитной линии
Переговоры между сторонами еще не велись
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Дайо Упамекано последние несколько сезонов выступал довольно неубедительно в обороне "Баварии". Впрочем, после прихода Венсана Компани, игра француза стабилизировалась и вскоре центральный защитник может быть вознагражден за это.
По информации Sky Sport, "Бавария" уже решила, что хочет продлить контракт с 26-летним игроком. Его текущий контракт рассчитан до 30 июня 2026 года, и Венсан Компани очень высоко ценит центрального защитника. Упамекано уже знает, что мюнхенцы хотят продлить с ним контракт. Ожидается, что первые конкретные переговоры о зарплате и сроке потенциального нового контракта состоятся в ближайшие недели.
Добавим, что в этом сезоне Дайо Упамекано провел 15 матчей и отметился одним забитым мячом.
Популярное сейчас
- 15-летний украинский вратарь подписал контракт с клубом Ла Лиги
- "Он сам футболист". Ребров рассказал о своей встрече с Орбаном в Киеве
- Ребров: Не знаю что хуже - когда игрок выпьет бокал пива и ляжет спать, или до 2-3 часов ночи будет сидеть в телефоне
- Обидчик Динамо в еврокубках уволил главного тренера
- На грани приличного: Жена Зубкова опубликовала фото с полуобнаженной грудью
- Времени зря не теряет. Цыганков кардинально сменил имидж. ФОТО