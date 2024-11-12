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Бавария хочет продлить контракт с игроком защитной линии

Германия

Переговоры между сторонами еще не велись

Бавария хочет продлить контракт с игроком защитной линии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Дайо Упамекано последние несколько сезонов выступал довольно неубедительно в обороне "Баварии". Впрочем, после прихода Венсана Компани, игра француза стабилизировалась и вскоре центральный защитник может быть вознагражден за это.

По информации Sky Sport, "Бавария" уже решила, что хочет продлить контракт с 26-летним игроком. Его текущий контракт рассчитан до 30 июня 2026 года, и Венсан Компани очень высоко ценит центрального защитника. Упамекано уже знает, что мюнхенцы хотят продлить с ним контракт. Ожидается, что первые конкретные переговоры о зарплате и сроке потенциального нового контракта состоятся в ближайшие недели.

Добавим, что в этом сезоне Дайо Упамекано провел 15 матчей и отметился одним забитым мячом.

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Бавария (Мюнхен) Дайо Упамекано
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Источник:
Sky Sport
Опубликовал: Александр Гресь
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