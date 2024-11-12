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Хоффенхайм уже нашел замену?! Клуб Бундеслиги заинтересован в тренерских услугах специалиста из австрийского чемпионата

Германия

Об этом сообщает Kicker

Хоффенхайм уже нашел замену?! Клуб Бундеслиги заинтересован в тренерских услугах специалиста из австрийского чемпионата

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вчера "Хоффенхайм" официально объявил о завершении сотрудничества с тренером Пеллегрино Матараццо. В то же время руководство "крестьян" заблаговременно занялось поисками специалиста, который должен заменить американца на этом посту.

Клуб Бундеслиги обратил внимание в сторону австрийского чемпионата, а именно на "Штурм Грац". Этот клуб сейчас возглавляет Кристиан Ильцер и он является одним из потенциальных кандидатов на тренерское кресло в "Хоффенхайме". Спортивный директор "крестьян" Андреас Шикер ранее уже работал с Ильцером и это может повлиять на потенциальных переход специалиста на немецкий чемпионат. Результаты, продемонстрированные со "Штурмом", а также их участие в Лиге чемпионов, тоже говорит в пользу назначения австрийца главным тренером "крестьян".

Добавим, что следующий матч "Хоффенхайм" проведет 23 ноября против "Лейпцига".

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Хоффенхайм (Зинсхайм) Штурм (Грац)
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Источник:
Kicker
Опубликовал: Александр Гресь
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