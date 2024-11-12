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Дортмундская Боруссия интересуется младшим братом Джуда Беллингема
Однако, получить его немцам будет не так просто
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Джуд Беллингем ярко себя зарекомендовал в "Боруссии", в результате чего позже он перешел в мадридский "Реал". Дортмундцы славятся тем, что умеют раскрывать молодых талантов и они нацелились на младшего брата английского полузащитника.
По информации Football Insider, "черно-желтые" заинтересованы в услугах Джоба Беллингема, который играет в "Сандерленде". 19-летний атакующий полузащитник в прошлом году присоединился к "черным котам" и сразу стал важным игроком этой команды. Кроме того, "Сандерленд" находится в прекрасной форме в Чемпионшипе и могут побороться за выход в Премьер-лигу. Англичане имеют сильную переговорную позицию, ведь полузащитник подписал контракт с командой до июня 2028 года, а в межсезонье подпишет дополнительное соглашение. Также "черные коты" не настроены продавать своего игрока зимой, поскольку он им нужен для того, чтобы клуб вернулся в АПЛ.
Добавим, что в этом сезоне Джоб Беллингем сыграл 13 матчей, где отметился 2 голами и результативной передачей.
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