Бавария Мюнхен не планирует долгосрочное будущее в клубе для одного из своих защитников

"Бавария Мюнхен" не рассчитывает в долгосрочной перспективе на 30-летнего англичанина Эрика Дайера. Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года.

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Как сообщает Флориан Плеттенберг, все идет к тому, что Эрик Дайер будет вынужден покинуть "Баварию" в конце этого сезона в качестве свободного агента, так как его контракт с клубом вряд ли будет продлен.

Окончательное решение, однако, еще не было принято и частично зависит от того, подпишет ли мюнхенская "Бавария" одного или двух новых центральных защитников на следующий сезон. Как сообщалось ранее, Джонатан Та из леверкузенского "Байера" остается главной трансферной целью "Баварии".

Эрик Дайер продолжает тренироваться вместе с командой, его профессионализм высоко ценят в немецком клубе.

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В этом сезоне 30-летний Эрик Дайер принял участие в 6 матчах за "Баварию" во всех турнирах, проведя на поле лишь 141 минуту.