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Звёздный футболист Баварии принял решение по дальнейшей карьере

Германия

Летом футболист будет свободным агентом

Звёздный футболист Баварии принял решение по дальнейшей карьере

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Звёздный футболист немецкой "Баварии" принял решение по дальнейшей карьере.

По словам Рамона Альвареса, Альфонсо Дэвис решил перейти в "Реал", несмотря на другие предложения.

Несколько дней назад окружение Альфонсо Дэвиса подтвердило "Реалу", что решение игрока – подписать контракт с белой командой. Канадцу поступали и другие предложения (в том числе "Барса" и "МЮ"), но он сообщает, что решение принято, - сообщил Рамон Альварес.

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Контракт Альфонсо Дэвиса с "Баварией" заканчивается летом 2025 года. В этом сезоне левый защитник клуба поучаствовал в 15 играх во всех турнирах, в которых отдал 3 ассиста.

TransferMarkt оценивает футболиста в 50 млн евро.

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Бавария (Мюнхен) Реал (Мадрид) Альфонсо Дэвис
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Источник:
Ramon Alvarez
Опубликовал: Владислав Прийменко
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