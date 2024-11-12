Звёздный футболист Баварии принял решение по дальнейшей карьере

Звёздный футболист немецкой "Баварии" принял решение по дальнейшей карьере.

По словам Рамона Альвареса, Альфонсо Дэвис решил перейти в "Реал", несмотря на другие предложения.

Несколько дней назад окружение Альфонсо Дэвиса подтвердило "Реалу", что решение игрока – подписать контракт с белой командой. Канадцу поступали и другие предложения (в том числе "Барса" и "МЮ"), но он сообщает, что решение принято, - сообщил Рамон Альварес.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Контракт Альфонсо Дэвиса с "Баварией" заканчивается летом 2025 года. В этом сезоне левый защитник клуба поучаствовал в 15 играх во всех турнирах, в которых отдал 3 ассиста.

TransferMarkt оценивает футболиста в 50 млн евро.