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Игрок Баварии не исключает забастовки футболистов из-за чрезмерного количества матчей

Германия

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Игрок Баварии не исключает забастовки футболистов из-за чрезмерного количества матчей

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Все чаще раздаются голоса от футболистов и тренеров относительно тяжелого графика, которые имеют игроки последние несколько лет. Количество травм в ведущих клубах становится все больше, и многие их представители не исключали возможный бойкот матчей.

Среди тех, кто соглашается на эту забастовку, есть защитник "Баварии" Дайо Упамекано. Игрок сборной Франции в очередной раз отметил перегруженный график матчей и был не против объявить бойкот, чтобы сохранить здоровье футболистов.

"Почему бы не объявить забастовку? Я говорил в прошлый раз, что было слишком много матчей. Это то, о чем мы должны поговорить между собой. Как по мне, игр слишком много, и я надеюсь, что они когда-то это поймут", - цитирует слова Упамекано Foot Mercato.

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Бавария (Мюнхен) Дайо Упамекано
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Источник:
Foot Mercato
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
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Matachorros (Chicago)
13.11.2024 в 12:01
Смешно просто, тогда остальные рабочие тоже должны требовать однодневный рабочий день, если следовать их логике.
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Комментарии 2
Matachorros (Chicago)
13.11.2024 в 12:01
Смешно просто, тогда остальные рабочие тоже должны требовать однодневный рабочий день, если следовать их логике.
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0
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oda1979 (Запорожье)
13.11.2024 в 10:49
Негр и забастовка по причине большого количества работы. Как оригинально
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