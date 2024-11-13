Игрок Баварии не исключает забастовки футболистов из-за чрезмерного количества матчей

Все чаще раздаются голоса от футболистов и тренеров относительно тяжелого графика, которые имеют игроки последние несколько лет. Количество травм в ведущих клубах становится все больше, и многие их представители не исключали возможный бойкот матчей.

Среди тех, кто соглашается на эту забастовку, есть защитник "Баварии" Дайо Упамекано. Игрок сборной Франции в очередной раз отметил перегруженный график матчей и был не против объявить бойкот, чтобы сохранить здоровье футболистов.

"Почему бы не объявить забастовку? Я говорил в прошлый раз, что было слишком много матчей. Это то, о чем мы должны поговорить между собой. Как по мне, игр слишком много, и я надеюсь, что они когда-то это поймут", - цитирует слова Упамекано Foot Mercato.