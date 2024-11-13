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Звезде Хоффенхайма грозит автоматическое продление контракта

Германия

Для этого должны быть выполнены определенные условия

Звезде Хоффенхайма грозит автоматическое продление контракта

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Андрей Крамарич играет в "Хоффенхайме" с 2016 года. С тех пор хорват стал важным игроком "крестьян", с которыми он неоднократно попадает в еврокубки. Несмотря на неудачное начало команды в этом сезоне, нападающий играет ключевую роль и руководство хочет сохранить 33-летнего футболиста в клубе.

Как сообщает Sky Sport, "Хоффенхайм" имеет возможность автоматически продлить контракт с хорватом. Нынешнее соглашение Андрея Крамарича действует до 2025 года, но если он в целом сыграет двадцать матчей в Бундеслиге и Лиге Европы нынешней кампании, то игрок останется в клубе еще на один год.

Добавим, что в этом сезоне форвард провел 12 матчей в чемпионате и еврокубке, где отметился 5 голами и 2 ассистами.

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Хоффенхайм (Зинсхайм) Андрей Крамарич
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Источник:
Sky Sport
Опубликовал: Александр Гресь
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