Немецкая "Бавария" планирует избавиться от одной суперзвезды клуба.

Четыре лучших игрока клуба борются за два места на фланге. Руководство рассматривает вариант избавиться от одного из игроков: Майкл Олисе (22 года), Кингсли Коман (28 лет), Лерой Сане (28 лет) и Серж Гнабри (29 лет).

По словам источника, Майкл Олисе и Серж Гнабри в безопасности. Олисе олицетворяет будущее Баварии.

Гнабри впечатляюще пробился в основной состав и в 14-ти матчах Бундеслиги забил шесть голов.

Комана уже пытались продать в Саудовскую Аравию, но переход сорвался в последнюю секунду. Его годовая зарплата – 17 млн евро, и он вряд ли пойдёт на снижение. Его контракт с клубом действителен до 2027 года.

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У Сане контракт до 2025 года, им интересуются "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед". "Бавария" предложений немецкому футболисту не делала. Но его зарплата составляет 20 млн евро в год. Bild считает, что Сане нужно пойти на сокращение зарплаты на 25%.

Напомним, что "Бавария" сейчас на первом месте в Бундеслиге, опережая второй "РБ Лейпциг" на 5 очков.