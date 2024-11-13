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Йозуа Киммих - о новом контракте с Баварией: Это очень важное решение в моей карьере

Германия

Один из лидеров мюнхенского клуба прокомментировал возможность подписания нового соглашения

Йозуа Киммих - о новом контракте с Баварией: Это очень важное решение в моей карьере

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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29-летний Йозуа Киммих прокомментировал возможность продления его контракта с мюнхенской "Баварией".

"Вы все знаете, какой была моя ситуация 8-10 недель назад. Было ощущение, будто я должен покинуть клуб. Теперь все уже иначе. Это решение является очень важным в моей карьере, оно должно быть хорошо умеренным. Конечно, прошлое играет свою роль, но и будущее тоже", — сказал Киммих.

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Напомним, что летом "Бавария" была готова продать Йозуа Киммиха, если бы им поступило достойное предложение, поскольку контракт 29-летнего полузащитника с клубом рассчитан до 2025 года. Сейчас мюнхенский клуб стремится продлить соглашение с игроком, чтобы не потерять его бесплатно.

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В этом сезоне Киммих остается ключевым игроком "Баварии". 29-летний полузащитник провел 16 матчей во всех турнирах на клубном уровне, отметившись 4 голевыми передачами. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.

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Бавария (Мюнхен) Йозуа Киммих
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Источник:
Florian Plettenberg
Опубликовал: Андрей Журба
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