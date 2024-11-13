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Бавария получила штраф в кубковом матче

Германия

Игра была с огоньком

Бавария получила штраф в кубковом матче

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Мюнхенская "Бавария" получила штраф в кубковом матче.

Немецкий клуб оштрафован на 150 тысяч евро за неспортивное поведение болельщиков в кубковом матче против "Ульма 1846".

По словам немецкого футбольного союза, фанаты "Баварии" использовали пиротехнику, что вызвало сильное задымление и матч пришлось приостановить.

"На 46-й минуте матча Кубка Германии по футболу на стадионе ССВ Ульм 1846 16 августа 2024 года мюнхенские зрители зажгли не менее 70 бенгальских огней и четыре фейерверка, из которых были выпущены светящиеся элементы и ракеты. Часть его полетела в сторону поля. Матч пришлось прервать примерно на три минуты из-за сильного задымления", - сообщили в DFB.

Клуб согласился с приговором, и он вступил в силу.

В середине августа "Бавария" в Кубке Германии победила "Ульм 1846" со счётом 4:0 и прошла в 1/16 финала.

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Источник:
DFB
Опубликовал: Владислав Прийменко
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