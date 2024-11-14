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Два итальянских клуба связывались с защитником Байера

Германия

Но немецкий игрок уже сделал свой выбор

Два итальянских клуба связывались с защитником Байера

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Два итальянских клуба связывались с защитником "Байера" Джонатаном Та.

По сообщению источника, "Интер" и "Ювентус" связывались с окружением Та, но предложения отклонили. Ожидается, что защитник выберет между "Баварией" и "Барселоной".

Журналист Sky Germany Флориан Плеттенберг пишет, что у "Баварии" есть все шансы получить защитника, поскольку все условия согласовали прошлым летом. Но игрок ещё не принял решения.

Источник и Плеттенберг считают, что у мадридского "Реала" есть все шансы получить футболиста, если клуб сделает предложение в январе.

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Контракт Джонатана Та и "Байера" заканчивается летом 2025 года и в январе футболист сможет вести переговоры с клубами, которые ему интересны.

В этом сезоне Та сыграл в 17-ти играх за "Байер" во всех турнирах и забил один гол.

Защитнику 28 лет, стоимость по TransferMarkt – 30 млн евро.

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Источник:
Bayern&Germany
Опубликовал: Владислав Прийменко
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