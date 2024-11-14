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Игрок мюнхенской Баварии проходит военную службу
Правда, футболист это делает дистанционно
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Ким Миндже присоединился к "Баварии" в прошлом году. Известно, что в Южной Корее все мужчины обязаны проходить военную службу, хотя и бывают при этом определенные исключения. Защитник мюнхенцев уже прошел большую часть своей сокращенной срочной службы, которая длится всего 540 часов вместо 18 месяцев для лучших спортсменов, до того, как переехал в Германию. Тогда он служил в Южной Корее в течение трех недель, выполняя ту же программу, что и другие призывники, включая ночные дежурства.
Как сообщает Bild, Ким Миндже должен отслужить еще 100 часов. Кроме того, ему разрешили пройти ее дистанционно, находясь в Мюнхене. Для самого игрока прохождение военной службы в домашних условиях является большим облегчением, поскольку она является чрезвычайно сложной из-за многочисленных упражнений.
Добавим, что в этом сезоне Ким Миндже провел 16 матчей и отметился одним забитым мячом.
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