Игрок мюнхенской Баварии проходит военную службу

Ким Миндже присоединился к "Баварии" в прошлом году. Известно, что в Южной Корее все мужчины обязаны проходить военную службу, хотя и бывают при этом определенные исключения. Защитник мюнхенцев уже прошел большую часть своей сокращенной срочной службы, которая длится всего 540 часов вместо 18 месяцев для лучших спортсменов, до того, как переехал в Германию. Тогда он служил в Южной Корее в течение трех недель, выполняя ту же программу, что и другие призывники, включая ночные дежурства.

Как сообщает Bild, Ким Миндже должен отслужить еще 100 часов. Кроме того, ему разрешили пройти ее дистанционно, находясь в Мюнхене. Для самого игрока прохождение военной службы в домашних условиях является большим облегчением, поскольку она является чрезвычайно сложной из-за многочисленных упражнений.

Добавим, что в этом сезоне Ким Миндже провел 16 матчей и отметился одним забитым мячом.