  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Eurosport Spain: Хаби Алонсо уйдёт из Байера в конце сезона
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Eurosport Spain: Хаби Алонсо уйдёт из Байера в конце сезона

Германия

Хотя контракт до 2026 года

Eurosport Spain: Хаби Алонсо уйдёт из Байера в конце сезона

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Хаби Алонсо покинет "Байер" в конце сезона.

По информации Eurosport Spain он может возглавить мадридский "Реал" или мюнхенскую "Баварию", если руководство клуба не устроят результаты. У Анчеллоти контракт также заканчивается в 2026 году.

Алонсо уже уведомил нескольких игроков "Байера" о решении уйти из клуба в конце сезона.

Источник считает, что если исключить фиаско Компани в "Баварии" или Арне Слота в "Ливерпуле", то новая эпоха в "Реале" начнётся "со своего человека".

Также существует вариант с "Реал Сосьедадом". Хаби Алонсо хочет сделать шаг вперёд в карьере и он сможет попробовать и этот вариант.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, Хаби Алонсо стал тренером "Байера" в октябре 2022 года. Он вывел команду из зоны вылета и по итогу попал в Лигу Европы. В сезоне 2023/24 немецкий клуб впервые стал чемпионом Германии и прошёл Бундеслигу без поражений.

Также "Байер" выиграл Кубок Германии, но проиграл в финале Лиги Европы "Аталанте" и прервал серию беспроигрышных матчей, составляющую 51 матч.

По теме
yellow-arrow
Звёздный игрок Баварии дал согласие на переход в Реал
yellow-arrow
Эпидемия травм продолжается. Полузащитник Баварии покинул расположение сборной Португалии
yellow-arrow
Игрок мюнхенской Баварии проходит военную службу
Хаби Алонсо Байер (Леверкузен)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Eurosport Spain
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости