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Eurosport Spain: Хаби Алонсо уйдёт из Байера в конце сезона
Хотя контракт до 2026 года
Getty Images / Global Images Ukraine
Хаби Алонсо покинет "Байер" в конце сезона.
По информации Eurosport Spain он может возглавить мадридский "Реал" или мюнхенскую "Баварию", если руководство клуба не устроят результаты. У Анчеллоти контракт также заканчивается в 2026 году.
Алонсо уже уведомил нескольких игроков "Байера" о решении уйти из клуба в конце сезона.
Источник считает, что если исключить фиаско Компани в "Баварии" или Арне Слота в "Ливерпуле", то новая эпоха в "Реале" начнётся "со своего человека".
Также существует вариант с "Реал Сосьедадом". Хаби Алонсо хочет сделать шаг вперёд в карьере и он сможет попробовать и этот вариант.
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Напомним, Хаби Алонсо стал тренером "Байера" в октябре 2022 года. Он вывел команду из зоны вылета и по итогу попал в Лигу Европы. В сезоне 2023/24 немецкий клуб впервые стал чемпионом Германии и прошёл Бундеслигу без поражений.
Также "Байер" выиграл Кубок Германии, но проиграл в финале Лиги Европы "Аталанте" и прервал серию беспроигрышных матчей, составляющую 51 матч.
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