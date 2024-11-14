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Болельщики определи игрока месяца в Бундеслиге

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Болельщики определи игрока месяца в Бундеслиге

Getty Images / Global Images Ukraine

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Болельщики определи игрока месяца в Бундеслиге.

Игроком октября признан нападающий "Баварии" Харри Кейн.

Английский нападающий конкурировал с Орбаном ("РБ Лейпциг"), Доаном ("Фрайбург"), Роте ("Унион"), Грифо ("Фрайбург"), Кляйндинст ("Боруссия М").

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В октябре в Бундеслиге Харри Кейн забил 4 гола и отдал один ассист. Хет-трик нападающий оформил в ворота "Штутгарта".

В данный момент Кейн сыграл в 16 играх "Баварии" во всех турнирах. На его счету 17 голов и 9 голевых передач.

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Источник:
Bundesliga
Опубликовал: Владислав Прийменко
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