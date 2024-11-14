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Болельщики определи игрока месяца в Бундеслиге
Кто как не он
Getty Images / Global Images Ukraine
Болельщики определи игрока месяца в Бундеслиге.
Игроком октября признан нападающий "Баварии" Харри Кейн.
Euer #BundesligaPOTM im Oktober ist ... HARRY KANE! ????#Bundesliga | @fcbayern | @HKane pic.twitter.com/L6lAFDMLTr— BUNDESLIGA (@Bundesliga_DE) November 14, 2024
Английский нападающий конкурировал с Орбаном ("РБ Лейпциг"), Доаном ("Фрайбург"), Роте ("Унион"), Грифо ("Фрайбург"), Кляйндинст ("Боруссия М").
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В октябре в Бундеслиге Харри Кейн забил 4 гола и отдал один ассист. Хет-трик нападающий оформил в ворота "Штутгарта".
В данный момент Кейн сыграл в 16 играх "Баварии" во всех турнирах. На его счету 17 голов и 9 голевых передач.
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