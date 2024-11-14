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Полузащитник мюнхенской Баварии пропустит несколько недель из-за травмы
Игрок был вынужден покинуть расположение сборной
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Согласно информации от немецкого издания Bild, полузащитник мюнхенской «Баварии» пропустит несколько недель из-за травмы.
Сообщается, что после первоначального обследования в Португалии 29-летний Жоау Пальинья получил травму паха, у игрока был диагностирован разрыв мышечных тканей. Из-за повреждения полузащитник выбыл из игры примерно на три недели.
Ранее полузащитник мюнхенской "Баварии" Жоау Пальинья покинул расположение сборной Португалии.
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Добавим, что в этом сезоне Жоау Пальинья успел принять участие в 13 матчах за "Баварию" во всех турнирах, однако голевыми действиями португальцу отличиться еще не удавалось.
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