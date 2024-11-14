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Полузащитник мюнхенской Баварии пропустит несколько недель из-за травмы

Германия

Игрок был вынужден покинуть расположение сборной

Полузащитник мюнхенской Баварии пропустит несколько недель из-за травмы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Согласно информации от немецкого издания Bild, полузащитник мюнхенской «Баварии» пропустит несколько недель из-за травмы.

Сообщается, что после первоначального обследования в Португалии 29-летний Жоау Пальинья получил травму паха, у игрока был диагностирован разрыв мышечных тканей. Из-за повреждения полузащитник выбыл из игры примерно на три недели.

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Ранее полузащитник мюнхенской "Баварии" Жоау Пальинья покинул расположение сборной Португалии.

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Добавим, что в этом сезоне Жоау Пальинья успел принять участие в 13 матчах за "Баварию" во всех турнирах, однако голевыми действиями португальцу отличиться еще не удавалось.

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Бавария (Мюнхен) Португалия Национальная сборная Португалии Жоау Пальинья
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Источник:
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Опубликовал: Андрей Журба
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