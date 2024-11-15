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Тренер лигочемпионовского клуба возглавит представителя Бундеслиги

Германия

Специалист пойдет на повышение

Тренер лигочемпионовского клуба возглавит представителя Бундеслиги

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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На днях "Хоффенхайм" остался без главного тренера, уволив Пеллегрино Матараццо. "Крестьяне" быстро нашли ему замену.

Как информирует Kicker, Кристиан Ильцер станет новым главным тренером команды. Клуб Бундеслиги достиг соглашения с 47-летним специалистом и его нынешним работодателем "Штурмом" из Граца. Официальное представление нового руководителя должно состояться в ближайшее время.

Добавим, что после десяти туров "Хоффенхайм" находится на 15-й позиции, имея в своем активе 9 очков.

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Источник:
Kicker
Опубликовал: Александр Гресь
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