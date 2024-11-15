Тренер лигочемпионовского клуба возглавит представителя Бундеслиги

На днях "Хоффенхайм" остался без главного тренера, уволив Пеллегрино Матараццо. "Крестьяне" быстро нашли ему замену.

Как информирует Kicker, Кристиан Ильцер станет новым главным тренером команды. Клуб Бундеслиги достиг соглашения с 47-летним специалистом и его нынешним работодателем "Штурмом" из Граца. Официальное представление нового руководителя должно состояться в ближайшее время.

Добавим, что после десяти туров "Хоффенхайм" находится на 15-й позиции, имея в своем активе 9 очков.