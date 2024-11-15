Хоффенхайм официально объявил имя нового главного тренера команды

На официальном сайте немецкого "Хоффенхайма" говорится о том, что клуб возглавит Кристиан Ильцер, который ранее работал с австрийским "Штурмом".

Сообщается, что 47-летний австрийский специалист подписал долгосрочный контракт с "Хоффенхаймом", но сроки соглашения и его условия пока не разглашаются. Вместе с Кристианом Ильцером к клубу из немецкой Бундеслиги присоединится его тренерский штаб.

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Напомним, что недавно "Хоффенхайм" объявил о завершении сотрудничества с тренером Пеллегрино Матараццо. После десяти сыгранных туров в чемпионате Германии команда находится на 15-м месте, заработав лишь 9 очков.

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