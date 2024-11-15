Бавария готова сделать 21-летнего игрока самым высокооплачиваемым футболистом своей команды

Мюнхенская "Бавария" может сделать 21-летнего Джамала Мусиалу самым высокооплачиваемым игроком команды. Немецкий гранд стремится удержать своего звездного игрока.

По информации от Fichajes, "Бавария" готова приложить серьезные экономические усилия, чтобы сохранить в своей команде молодого атакующего полузащитника, который является ключевым игроком не только для мюнхенского клуба, но и для сборной Германии, поэтому "Бавария" готова сделать его самым высокооплачиваемым игроком в команде, наравне с Гарри Кейном.

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Напомним, что действующий контракт 21-летнего Джамала Мусиалы с "Баварией" рассчитан до 2026 года. Согласно сообщениям от СМИ, его зарплата может вырасти до 22 миллионов евро в год, включая бонусы. Также отмечается, что "Бавария" не хочет, чтобы в контракте Мусиалы были указаны отступные.

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Напомним, что 21-летний Джамал Мусиала, который считается воспитанником академии "Челси", присоединился к мюнхенской "Баварии" летом 2019 года за сумму в размере около 200 тысяч евро по версии Transfermarkt. Сейчас его стоимость оценивается в 130 миллионов евро, а немецкий клуб хочет сделать Мусиалу лицом своего проекта.