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Бавария присоединилась к гонке за талантливого нападающего из Лиги 1

Германия

За этим форвардом следят почти все топ-клубы Европы

Бавария присоединилась к гонке за талантливого нападающего из Лиги 1

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Мюнхенская "Бавария" присоединилась к гонке за подписание талантливого нападающего "Лилля" Джонатана Дэвида. Клуб добавил игрока в свой список и внимательно следит за его ситуацией с контрактом.

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Как сообщает Флориан Плеттенберг, "Баварии" известно о планах 24-летнего нападающего. Его действующий контракт с "Лиллем" рассчитан до 2025 года, что делает его привлекательной целью для немецкого клуба, ведь следующим летом он будет доступен в качестве свободного агента. Дэвид решил не будет продлевать контракт с клубом.

Спортивный директор "Баварии" Макс Эберль ценит игрока. Кроме того, он является близким другом Альфонсо Дэвиса, которого мюнхенцы также стремятся сохранить в команде на следующий сезон.

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Добавим, что в этом сезоне Джонатан Дэвид забил 13 голов и отдал 2 результативные передачи в 19 матчах за клуб во всех турнирах. По версии сайта Transfermarkt стоимость игрока оценивается в 45 миллионов евро.

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Бавария (Мюнхен) Лилль Джонатан Дэвид
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Источник:
Florian Plettenberg
Опубликовал: Андрей Журба
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