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Агент звездного защитника Баварии опроверг слухи о переходе игрока в Реал
Слухи не соответствуют действительности
Getty Images/Global Images Ukraine
Агент защитника мюнхенской "Баварии" Альфонсо Дэвиса сказал, что информация о переходе игрока в мадридский "Реал" не соответствует действительности.
"Договоренность о переходе Альфонсо Дэвиса в "Реал"? Это неправда. Хотя у моего клиента много вариантов, мы не договорились об условиях ни с одним клубом", — сказал Недал Хуосе, агент игрока.
Как отмечает инсайдер Фабрицио Романо, продление контракта с "Баварией" является одним из таких вариантов. Любые сообщения, свидетельствующие об обратном, являются ложными.
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Напомним, что действующий контракт 24-летнего Альфонсо Дэвиса с "Баварией" рассчитан до июня 2025 года.
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