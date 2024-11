Стало известно, кто может возглавить Штутгарт летом 2025 вместо Генесса

Себастьян Генесс не исключает того, что он может остаться в "Штутгарте" на следующий сезон, ведь он полностью идентифицирует себя с клубом и болельщиками. Однако окончательное решение еще не принято, поскольку многое зависит от дальнейших выступлений команды.

Исходя из этого, руководство "Штутгарта" начало искать замену тренеру. Одним из кандидатов, как сообщает Флориан Плеттенберг, является главный тренер "Аль-Ахли" Маттиас Яйссле. Отмечается, что кроме 36-летнего Яйссле, кандидатом на роль главного тренера "Штутгарта" является Сандро Вагнер.

???????? Excl | Matthias #Jaissle is one of the top candidates for VfB Stuttgart if Sebastian #Hoeneß leaves next summer.



The 36y/o Al-Ahli coach is high on their list, and the club officials hold him in very high regard.



Sandro #Wagner also remains a concrete option for #VfB, as… pic.twitter.com/CK7VBysACg