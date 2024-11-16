  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Стало известно, кто может возглавить Штутгарт летом 2025 вместо Генесса
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стало известно, кто может возглавить Штутгарт летом 2025 вместо Генесса

Германия

Немецкий клуб готовится к потенциальному уходу Себастьяна Генесса

Стало известно, кто может возглавить Штутгарт летом 2025 вместо Генесса

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Себастьян Генесс не исключает того, что он может остаться в "Штутгарте" на следующий сезон, ведь он полностью идентифицирует себя с клубом и болельщиками. Однако окончательное решение еще не принято, поскольку многое зависит от дальнейших выступлений команды.

Исходя из этого, руководство "Штутгарта" начало искать замену тренеру. Одним из кандидатов, как сообщает Флориан Плеттенберг, является главный тренер "Аль-Ахли" Маттиас Яйссле. Отмечается, что кроме 36-летнего Яйссле, кандидатом на роль главного тренера "Штутгарта" является Сандро Вагнер.

Добавим, что немецкая команда занимает 11-е место в таблице Бундеслиги. "Штутгарт" имеет в активе 13 очков в 10 матчах.

Читайте такжеГермания – Босния и Герцеговина. Анонс и прогноз матча Лиги наций на 16.11.2024
По теме
yellow-arrow
Агент звездного защитника Баварии опроверг слухи о переходе игрока в Реал
yellow-arrow
Бавария присоединилась к гонке за талантливого нападающего из Лиги 1
yellow-arrow
Бавария готова сделать 21-летнего игрока самым высокооплачиваемым футболистом своей команды
Штутгарт
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Plettigoal
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости