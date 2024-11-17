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Немецкий журналист про контракт звёздного игрока Баварии: всё идёт по плану

Германия

Нужно время

Немецкий журналист про контракт звёздного игрока Баварии: всё идёт по плану

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Немецкий журналист Флориан Плеттенберг рассказал про контракт звёздного игрока Баварии Джамала Мусиалы.

По его словам, всё идёт по плану.

"Поймите, что в отношении продления контракта Джамала Мусиалы все идет по плану. Однако это займет немного больше времени, отчасти из-за плотного графика", - сообщил Плеттенберг.

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Также журналист Sky Germany приложил фрагмент интервью, в котором футболист сборной Германии сказал, что зимой будет больше информации.

"Для меня важно оставаться в форме и показывать наилучшие результаты, пока у меня не появится немного времени, чтобы успокоиться. Затем я смогу выделить время, чтобы обо всем подумать. Думаю, мы узнаем больше во время зимних каникул", - сказал Мусиала источнику RND.

В этом сезоне полузащитник в 14 играх за "Баварию" во всех турнирах забил 9 голов и отдал 4 голевых передачи. Контракт "Баварии" с Мусиалой действителен до 2026 года.

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Бавария (Мюнхен) Джамал Мусиала
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Источник:
Florian Plettenberg
Опубликовал: Владислав Прийменко
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