Звезда Баварии подпишет с клубом новый контракт. Игрок будет получать 25 млн евро в год

Полузащитник "Баварии" Джамал Мусиала, вскоре подпишет новый долгосрочный контракт со своей командой.

Как сообщает Флориан Плеттенберг, стороны уже достигли принципиального соглашения, и новый договор будет рассчитан как минимум до 2029 года. Зарплата Мусиалы может достичь 25 миллионов евро в год. Однако, информация о бонусе за подписание контракта пока не уточняется.

Напомним, что текущий контракт футболиста рассчитан до 30 июня 2026 года. Джамал в текущем сезоне сыграл 14 матчей, в которых забил 9 голов и отдал 2 ассиста.