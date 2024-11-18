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Звезда Баварии подпишет с клубом новый контракт. Игрок будет получать 25 млн евро в год

Германия

Мусиала продолжит сотрудничество с немецкой командой

Звезда Баварии подпишет с клубом новый контракт. Игрок будет получать 25 млн евро в год

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Баварии" Джамал Мусиала, вскоре подпишет новый долгосрочный контракт со своей командой.

Как сообщает Флориан Плеттенберг, стороны уже достигли принципиального соглашения, и новый договор будет рассчитан как минимум до 2029 года. Зарплата Мусиалы может достичь 25 миллионов евро в год. Однако, информация о бонусе за подписание контракта пока не уточняется.

Напомним, что текущий контракт футболиста рассчитан до 30 июня 2026 года. Джамал в текущем сезоне сыграл 14 матчей, в которых забил 9 голов и отдал 2 ассиста.

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Источник:
Plettigoal
Опубликовал: Екатерина Власова
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