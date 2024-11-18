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Баварию может покинуть один из лидеров команды. Реал и Барселона следят за ситуацией

Германия

Йозуа может покинуть немецкий клуб

Баварию может покинуть один из лидеров команды. Реал и Барселона следят за ситуацией

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Будущее опорного полузащитника мюнхенской "Баварии" Йозуа Киммиха остается неопределенным. Несмотря на то, что мюнхенский клуб остается основным претендентом на продолжение сотрудничества с игроком, переговоры о новом контракте затягиваются, поскольку руководство "Баварии" хочет сократить зарплату Киммиха, который сейчас зарабатывает около 20 млн евро в год.

В случае если стороны не смогут достичь согласия, Йозуа может покинуть "Баварию". Наибольший интерес к немецкому полузащитнику проявляют испанские гранды "Барселона" и "Реал Мадрид". Также не исключается вариант перехода игрока в английскую Премьер-лигу.

Напомним, что контракт Киммиха с "Баварией" рассчитан в 30 июня 2025 года.

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Бавария (Мюнхен) Барселона Реал (Мадрид) Йозуа Киммих
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Источник:
Plettigoal
Опубликовал: Екатерина Власова
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