Реал Мадрид и клубы АПЛ следят за талантливым защитником РБ Лейпциг

21-летний талантливый защитник "РБ Лейпциг" Кастелло Лукеба продолжает привлекать к себе внимание со стороны европейских топ-клубов. Известный инсайдер рассказал детали его нового контракта с клубом.

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Согласно информации от инсайдера Фабрицио Романо, в новом контракте Кастелло Лукеба с "РБ Лейпциг" прописаны отступные в размере около 90 миллионов евро. Этот пункт в соглашении между клубом и игроком будет действовать летом 2025 года. Однако эта сумма может варьироваться от сезона к сезону.

Как известно, "Реал Мадрид" и несколько клубов АПЛ продолжают следить за прогрессом талантливого 21-летнего защитника.

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Добавим, что в этом сезоне Кастелло Лукеба стал основным игроком "РБ Лейпциг", проведя 12 матчей за клуб во всех турнирах. По версии Transfermarkt его стоимость оценивается в 40 миллионов евро.