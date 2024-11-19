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Реал Мадрид и клубы АПЛ следят за талантливым защитником РБ Лейпциг
Игрок недавно подписал новый контракт с клубом
Getty Images/Global Images Ukraine
21-летний талантливый защитник "РБ Лейпциг" Кастелло Лукеба продолжает привлекать к себе внимание со стороны европейских топ-клубов. Известный инсайдер рассказал детали его нового контракта с клубом.
Согласно информации от инсайдера Фабрицио Романо, в новом контракте Кастелло Лукеба с "РБ Лейпциг" прописаны отступные в размере около 90 миллионов евро. Этот пункт в соглашении между клубом и игроком будет действовать летом 2025 года. Однако эта сумма может варьироваться от сезона к сезону.
Как известно, "Реал Мадрид" и несколько клубов АПЛ продолжают следить за прогрессом талантливого 21-летнего защитника.
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Добавим, что в этом сезоне Кастелло Лукеба стал основным игроком "РБ Лейпциг", проведя 12 матчей за клуб во всех турнирах. По версии Transfermarkt его стоимость оценивается в 40 миллионов евро.
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