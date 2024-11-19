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Вратарь Баварии не планирует покидать команду зимой
У голкипера отсутствует постоянная игровая практика в клубе
Фото: https://twitter.com/FCBayern
Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, вратарь мюнхенской "Баварии" Даниэль Перетц не планирует покидать команду зимой, поэтому на данный момент он не рассматривает вариант перехода в другой клуб.
Однако существует вероятность, что 24-летний Перетц следующий сезон проведет в аренде, поскольку его будущее зависит от того, останется ли Мануэль Нойер в команде. "Бавария" рассчитывает на то, что 38-летний вратарь будет основным. Перетц ранее привлек к себе внимание со стороны нескольких европейских клубов. В частности, прошлым летом им интересовались "Унион Берлин", "Андерлехт", "Копенгаген" и "Брондбю".
Действующий контракт Даниэля Перетца с "Баварией" рассчитан до 2028 года.
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Напомним, что голкипер сборной Израиля присоединился к мюнхенской "Баварии" летом 2023 года из "Маккаби Тель-Авив" за около 5 миллионов евро. С тех пор 24-летний вратарь принял участие лишь в двух матчах за немецкий клуб.
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