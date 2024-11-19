Вратарь Баварии не планирует покидать команду зимой

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, вратарь мюнхенской "Баварии" Даниэль Перетц не планирует покидать команду зимой, поэтому на данный момент он не рассматривает вариант перехода в другой клуб.

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Однако существует вероятность, что 24-летний Перетц следующий сезон проведет в аренде, поскольку его будущее зависит от того, останется ли Мануэль Нойер в команде. "Бавария" рассчитывает на то, что 38-летний вратарь будет основным. Перетц ранее привлек к себе внимание со стороны нескольких европейских клубов. В частности, прошлым летом им интересовались "Унион Берлин", "Андерлехт", "Копенгаген" и "Брондбю".

Действующий контракт Даниэля Перетца с "Баварией" рассчитан до 2028 года.

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Напомним, что голкипер сборной Израиля присоединился к мюнхенской "Баварии" летом 2023 года из "Маккаби Тель-Авив" за около 5 миллионов евро. С тех пор 24-летний вратарь принял участие лишь в двух матчах за немецкий клуб.